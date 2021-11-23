80% من الطلبة في 22 مدرسة تلقوا لقاح «كورونا»

المصدر: أمين الجمال - دبي



أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن نسبة الطلبة الذين أخذوا لقاح «كورونا» بلغت 80%، في 22 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، مشيرة إلى الإقبال الكبير من قبل الطلبة على تلقي اللقاح، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري حتى الوقت الراهن.

وأوضحت المؤسسة على «تليغرام»، أمس، بأن المدارس الـ22 تتوزع على أبوظبي (6 مدارس)، هي مدرسة الظاهر للتعليم الأساسي الحلقة الثالثة - بنات، ومدرسة الفلاح، ومدرسة القوع، ومدرسة الزيدية - بنات، ومدرسة مرين بنت سلطان، ومدرسة مبزرة الخضراء، وفي دبي (3 مدارس)، هي مدرسة الرشيدية للبنات للتعليم الثانوي، ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة راشد بن سعيد الثانوية - بنين.

وفي الشارقة (5 مدارس)، هي مدرسة المحمود للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي، ومدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة رقية الثانوية - بنات، ومدرسة أم عمار للتعليم الثانوي - بنات، وفي عجمان مدرسة واحدة هي «عجمان للتعليم الثانوي - بنات»، وفي الفجيرة (3 مدارس)، هي مدرسة أنس بن النضر للتعليم الأساسي والثانوي - بنين، ومدرسة الفجيرة الثانوية - بنين، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي - بنين، وفي رأس الخيمة (4 مدارس)، هي مدرسة الغيل للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة الهمهام للتعليم الثانوي - بنات، ومدرسة الجير للتعليم الثانوي - بنات، ومدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي - بنين.

وألزمت وزارة التربية والتعليم جميع العاملين في الميدان التربوي، والطلبة في عمر 16 فما فوق، بالحصول على اللقاح ضد «كورونا»، كشرط إلزامي لدخول جميع المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز التدريب وغيرها.

ويقدم عدد من المراكز اللقاح للطلبة في دبي والإمارات الشمالية، منها قاعة فندق جرند حياة في دبي، ومجلس ضاحية حياوة في خورفكان، ومجلس ضاحية دبا الحصن، ووقاعة المدينة الجامعية، ومجلس ضاحية البستان، ومجلس ضاحية مويلح، واكسبو الشارقة، ومجلس ضاحية مغيدر، ومركز المنامة الصحي في عجمان، ومركز مزيرع الصحي، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وقاعة عبيد الحلو في عجمان، وقاعة الشيخ خليفة - البيت متوحد في أم القيوين، ومركز الجير الصحي في رأس الخيمة.

وتضم المراكز في رأس الخيمة كلاً من مركز كدرا الصحي، والبيت متوحد، والصالة الرياضية، وإكسبو، وفي الفجيرة مركز الفيصل لتعزيز صحة الأسرة، ومركز القرية الصحي، والبدية، ومربح، والحلاة، والطويين، ووادي السدر، وسيجي، والبيت متوحد، ودبا اكسبو في دبا الفجيرة.

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