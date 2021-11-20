«التعليم والمعرفة» تحدّد 8 حقوق صحية للأطفال داخل الحضانات

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة ثمانية اشتراطات يتوجب على الحضانات في أبوظبي الالتزام بها، لضمان بيئة صحية للأطفال، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة الأطفال الملتحقين بالحضانات.

وأفادت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، بأن نموذج التفتيش على الحضانات يتكون من عنصرين أساسيين، يشملان الدعم والزيارة التفتيشية، لتحسين جودة التعليم والرعاية المقدمة في دور الحضانات، مشيرة إلى ضرورة أن يتأكد مشغلو الحضانات من أن مبنى الحضانة آمن وصحي في جميع الأوقات، ويضم مساحات داخلية وخارجية، تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم.

وتابعت أن عملية التفتيش والتقييم على الحضانات في أبوظبي ترتكز على ثلاث مراحل، تم اختيارها وتحديدها لضمان اكتمال عملية التقييم حسب المعايير العالمية المعتمدة، وتشمل المرحلة الأولى التقييم قبل التفتيش، والمرحلة الثانية التفتيش، والمرحلة الثالثة المتابعة بعد التفتيش.

وأكدت الدائرة وجود ثمانية اشتراطات يتوجب على الحضانات في أبوظبي الالتزام بها، لضمان بيئة صحية للأطفال في الحضانات، تتضمن اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث وانتشار الأمراض، وتوظيف التدابير المناسبة للتعامل مع الإصابات والأطفال المرضى، واتخاذ تدابير الوقاية والإرشاد الصحي، وبخاصة ما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث، ومضار التدخين، ووضع السياسات والبرامج اللازمة في هذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ولحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة في العقل، أو الإسهام في إنتاجها أو الاتجار فيها أو ترويجها.

دعم ومتابعة الحضانات

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها توفر برامج مخصصة لدعم ومتابعة الحضانات في أبوظبي، لمساعدتها على تحسين جودة أدائها في تقديم خدمات التعليم والرعاية للأطفال، كما توجه الحضانة إلى كيفية إجراء التحسينات اللازمة لضمان امتثالها المعايير المحددة، وتعقد جلسات تدريبية للحضانات لمساعدتها على فهم المتطلبات وتحسين الجودة.

وأضافت أنها تساعد الحضانات لتبني آليات التقييم الذاتي التي يمكن من خلالها تحديد نقاط التحسين بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لضمان جودة التعليم والرعاية التي تقدمها للأطفال خلال كامل فترة التشغيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news