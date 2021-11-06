في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت جامعة الإمارات، أخيراً، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الترشح لجائزة جامعة الإمارات للخريجين في دورتها الأولى، وحددت آخر موعد لاستقبال الترشيحات السادس من يناير المقبل. وتواصل وحدة التطوير وعلاقات الخريجين بالجامعة في بناء علاقة وثيقة مع الخريجين من خلال مبادراتها المختلفة. وتتضمن الجائزة أربعة فروع، هي: البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة، وحائط الشرف، حيث سيتمّ اختيار ستة فائزين لكل فرع، ثلاثة مواطنين وثلاثة دوليين، وسيتم اختيار 10 خريجين لجائزة حائط الشرف.

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