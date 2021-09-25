مبتكرون.. طالبة مواطنة تبتكر «عين الصحراء» لاكتشاف الخطر عن بُعد

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت طالبة مواطنة في الصف التاسع، عضوة في جمعية المخترعين الإماراتية، نموذج مدرعة، أطلقت عليه «عين الصحراء»، لكشف أماكن الخطر عن بُعد.

وأفادت الطالبة مريم حسين لـ«الإمارات اليوم» بأن مهمة المدرعة كشف مواقع الخطر عن بعد، من خلال كاميرا رؤية ليلية.

وذكرت أن مشروع المدرعة فاز بأفضل ابتكار فردي فئة التكنولوجيا على مستوى الدولة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2019/‏‏ 2020، كما فاز بجائزة مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية للابتكار فئة الطالب المبتكر، وفاز في مبادرة 101 فكرة وفكرة على مستوى الوطن العربي، وبجائزة الإمارات فئة الطالب المبتكر. وأضافت الطالبة أن مشروعها تم ترشيحه ضمن أفضل سبعة مشروعات في المهرجان الوطني.

وتابعت بأنها حصلت على لقب «الملهمة» من قِبل موسوعة المرأة الإماراتية، بعد جهود حثيثة وتفوق وتميز في إطلاق العديد من الابتكارات الهادفة، إلى جانب مشاركاتها الفاعلة في شتى المسابقات والفعاليات المجتمعية.

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