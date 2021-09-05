«الإمارات للتعليم» تطالب ذوي الطلبة بتوضيح حالة أبنائهم الصحية للمدارس

المصدر: وجيه السباعي- دبي

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ذوي الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بضرورة توضيح الحالة المرضية التي يعاني منها أولادهم إن وجدت، إلى الإدارات المدرسية للتمكّن من متابعتها.

وأوضحت -في استبيان وجهته إلى الإدارات المدرسية- أن من باب الحرص على متابعة الحالات المرضية، فمن الضروري إبلاغ مدراء المدارس بماهية تلك الحالات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأكاديمي لهم.

وتابعت: «لهذه الغاية استبيان لتوثيق حالة كل طالب وما إذا أجرى أي عملية في وقت سابق، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالتواصل مع أولياء الأمور».

وأكدت أن الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية مسؤولية مشتركة بين ذوي الطلبة والمدرسة، وفي حال إخلال طرف بدوره، ينعكس ذلك على الطلاب بالدرجة الأولى والبيئة المدرسية بشكل عام.

وشددت على ضرورة توجيه جميع الطلبة بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة تواجده في المدرسة وعدم تبادل الأدوات والقرطاسية مع الزملاء، وإبلاغ الإدارة إذا كان الأبناء يعانون من أمراضاً مزمنة أو بنقص المناعة، وتقديم الوثائق الطلبة ذات الصلة بالحالة الصحية، والتواصل مع إدارة المدرسة في حال الاشتباه بالإصابة أو مخالطة أشخاص مصابون.

ومن الضروري على ذوي الطلبة توفير معدات الوقاية الشخصية مع الطالب في كل الأوقات، وتدريبهم على النظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق الحصن.

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