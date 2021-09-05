جامعة الإمارات تطرح تخصصين في اللغتين الصينية والإسبانية

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن طرح تخصصين فرعيين جديدين، هما اللغة الصينية واللغة الإسبانية، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع بداية العام الأكاديمي الجديد. وأشارت رئيسة قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، إلى أن استحداث هذه اللغات خطوة رائدة لإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين بمهارات وكفاءات عالية، وذلك من أجل الإسهام في دعم الخطة الاستراتيجية للـ50 عاماً المقبلة، إلى جانب دعم العلاقات الدولية بين الإمارات والصين وإسبانيا في كل القطاعات.

وأضافت أن تعلم هذه اللغات يعزز مهارات الاتصال مع كثير من الدول، باعتبارها من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، كما أن أحد أهداف طرح هذين التخصصين هو إعداد سفراء للدبلوماسية.



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