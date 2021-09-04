ميكروسكوب.. آخر موعد لتسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الحكومية الخميس المقبل

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يوم الخميس المقبل، التاسع من سبتمبر الجاري، موعداً نهائياً لقبول طلبات تسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري.

ودعت المؤسسة، أمس، على حسابها في «تليغرام»، أولياء أمور الطلبة الراغبين في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية أو نقلهم، إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني «المنهل»، ومراجعة مديري المدارس حول آلية تسجيل الطلبة أو نقلهم.

وأوضحت المؤسسة أن الحد الأدنى لعمر الطالب الراغب في التسجيل بالمرحلة التمهيدية حتى مواليد 31 أغسطس هو ثلاث سنوات، وفي روضة أولى أربع سنوات، وفي روضة ثانية خمس سنوات.

أما أعمار الطلبة في الصف الأول فتراوح بين ست وثماني سنوات، والصف الثاني بين سبع وتسع سنوات، والصف الثالث بين ثماني وعشر سنوات، والصف الرابع بين تسع و11 سنة، وفي الصف الخامس بين 10 و12 سنة، والصف السادس بين 11 و13، والصف السابع بين 12 و14، والصف الثامن بين 13 و15.

وفي الصف التاسع تراوح أعمار الطلبة بين 14 و16 سنة، وفي الصف العاشر بين 15 و17، والصف الحادي عشر بين 16 و18، والصف الثاني عشر بين 17 و19 سنة.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة عن تمديد فترة قبول طلبات التعيين للوظائف القيادية (مدير مدرسة) للمراحل الدراسية كافة على مستوى الدولة حتى 30 من الشهر الجاري.

وأوضحت المؤسسة آلية تقديم طلبات سد شواغر الوظائف القيادية، وشروطها على الموقع الإلكتروني لمبادرة «علم لأجل الإمارات».

وحددت المؤسسة 38 وظيفة قيادية في المدارس شاغرة، تشمل وظائف معلمين ومديري مدارس، بينها 25 وظيفة مدير مدرسة، إضافة إلى عدد من الوظائف التدريسية، منها معلم رياض أطفال (للمواطنين فقط)، ومعلم رياضيات، ولغة إنجليزية، وعلوم، وفيزياء، وموسيقى.

وذكرت أن الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة في مدير المدرسة شهادة البكالوريوس (بشكل أساسي)، وشهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية أو القيادة التربوية، أو شهادة مهنية في القيادة التربوية (بشكل تفضيلي)، محددة لكل مؤهل عدداً من سنوات الخبرة المطلوبة.

وشددت المؤسسة على ضرورة توافر عدد من المميزات في المتقدم لوظيفة مدير مدرسة، منها الكفاءات السلوكية (مستوى الكفاءة 6)، والعمل بروح الفريق، وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، والتواصل ومهارات الاتصال، وقيادة التغيير، والتركيز على خدمة العملاء، والتركيز على النتائج، وإدارة الموارد بفاعلية، والتفكير الاستراتيجي.

وطبقت أغلب المدارس الحكومية سيناريو التعليم الواقعي خلال الأسبوع الأول من الدراسة، في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع، بشرط ملاءمة المبنى المدرسي، وتوافر الموارد البشرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي. وتطبق المدارس التي تصنف ضمن المجموعة الخضراء هذا النوع من التعليم، على أن يتم تطبيق أنواع التعلم المتعددة والواجب في الحصص الواقعية، ويكون توقيت الدوام من الثامنة حتى الساعة 2:20 للصفين الأول والثاني، ومن الساعة 9:30 حتى الـ3:50 للصفين الرابع والخامس.

وقسمت المدارس الطلبة إلى مجموعتين في السيناريو الثاني الذي يطبق التعليم الهجين، وتتناوب المجموعتان الحضور للمدرسة على مدى أسبوعين بواقع أسبوع لكل مجموعة.



نتائج امتحانات الإعادة

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء أمور طلبة «الإعادة» إلى مراجعة إدارات المدارس، للحصول على المزيد من المعلومات بشكل مفصل عن نتائج أبنائهم في امتحانات الإعادة، مشيرة إلى أنها تلقت، خلال الفترة الماضية، تساؤلات عدة من أولياء أمور طلبة بخصوص نتائج امتحانات الإعادة.

وأكدت المؤسسة حرصها الدائم على مستقبل الطلبة ودعمهم وفق سياستها المرتبطة بالتقييم والامتحانات، موضحة أن المسألة مرتبطة بعدد محدد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الإعادة.



«الإمارات للتعليم» حددت 38 وظيفة قيادية شاغرة في المدارس تشمل معلمين ومديرين.





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