«الإمارات للتعليم» توجّه ذوي طلبة «الإعادة» إلى مراجعة إدارات مدارسهم

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء أمور طلبة «الإعادة» بمراجعة إدارات المدارس، للحصول على المزيد من المعلومات بشكل مفصل عن نتائج أبنائهم في امتحانات الإعادة، مشيرة إلى أنها تلقت، خلال الفترة الماضية، تساؤلات عدة من أولياء الأمور بخصوص نتائج امتحانات الإعادة، وتؤكد المؤسسة حرصها الكبير على مستقبل الطلبة ودعمهم وفق سياستها المرتبطة بالتقييم والامتحانات، موضحة أن المسألة مرتبطة بعدد محدد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الإعادة.

وأفادت المؤسسة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن فرقها تجاوبت مع أولياء أمور الطلبة في مراجعة نتائجهم الذين تبين عدم اجتيازهم امتحانات الإعادة، وتبين توافق نتائج المراجعة النهائية للنتائج المعلن عنها، داعية الطلبة الذين سيلتحقون بالدوام المدرسي حضورياً، يوم الأحد المقبل، حسب الخطة التدريجية للعودة، إلي ضرورة البدء في إجراء فحوص «كوفيد-19»، لضمان الالتحاق بالدوام المدرسي.

ولفتت المؤسسة إلى تغيير رقم مركز الدعم التقني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى رقم جديد (067017100)، وحدد دليل «دليل تصميم اليوم الدراسي»، الصادر عن المؤسسة، دوام المدارس واقعياً منذ الأسبوع الأول، حيث يستهدف حضور 50% من الصفين الأول والثاني في الحلقة الأولى، والصفين الخامس والسادس في الحلقة الثانية، والصفين التاسع والعاشر في الحلقة الثالثة، فيما ينتظم الطلبة بشكل كامل في الأسبوع الثاني بنسبة حضور 100% من الصف الأول وحتى الـ12.

وطبقت معظم المدارس الحكومية السيناريو الأول للتعليم خلال الأسبوع الأول من الدراسة، بحيث يكون واقعياً يومياً للطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع بشرط ملاءمة المبنى المدرسي، وتوفر الموارد البشرية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي، وتطبق المدارس التي تصنف ضمن المجموعة الخضراء هذا النوع من التعليم، على أن يتم تطبيق أنواع التعلم المتعددة والواجب في الحصص الواقعية، ويكون توقيت الدوام من الثامنة وحتى الساعة 2:20 للصفين الأول والثاني، ومن الساعة 9:30 وحتى الـ3:50 للصفين الرابع والخامس.

وقسمت المدارس الطلبة إلى مجموعتين في السيناريو الثاني الذي يطبق التعليم الهجين، وتتناوب المجموعتان على الحضور للمدرسة على مدى أسبوعين بواقع أسبوع لكل مجموعة، وينبغي وفق ضوابط العمل في هذا النظام أخذ نصف عدد الطلبة من كل شعبة في كل المراحل، من الأول حتى الرابع، والأخذ بعين الاعتبار مستويات الطلبة بناء على نتائجهم السابقة، والاختبارات التشخيصية، والحالات السلوكية، فيما تخصص مجموعة دائمة تحددها المدرسة للطلبة الذين يجب استقبالهم بشكل يومي ويحتاجون إلى دعم أكاديمي مكثف.

• معظم المدارس الحكومية طبّقت السيناريو الأول للتعليم خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

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