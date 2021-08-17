جامعة الإمارات تطلق معسكر «تسريع مستقبل التعليم»

المصدر: العين ـ الإمارات اليوم

أطلقت جامعة الإمارات المعسكر التدريبي «تسريع مستقبل التعليم AUA»، ضمن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 في دبي، بوصفها الجامعة الوطنية الأم، وذلك بالتعاون مع رابطة الجامعات الآسيوية «AUA» ومختبر مستقبل العمل.

ويعد معسكر تسريع مستقبل التعليم التدريبي أحد أهم أجزاء مبادرة معهد المستقبل، والتي كانت تعرف مسبقًا باسم مبادرة 100 مليون نجمة مضيئة، إحدى أبرز برامج الجناح الخاص بجامعة الإمارات في إكسبو 2020، وسيستمر المعسكر التدريبي على مدار خمسة أسابيع بهدف تمكين شباب العالم العربي وأفريقيا وجنوب آسيا من ريادة مستقبل العمل كطلاب مستمرين لطلب العلم.

ويذكر أن المعسكر التدريبي تلقى ما يفوق الـ 200 طلب من مختلف الجامعات، و60 طلباً منها أتت من قبل 10 جامعات أعضاء في رابطة الجامعات الآسيوية من مختلف أنحاء العالم العربي وجنوب آسيا وأفريقيا ومختلف مناطق آسيا، كما تم اختيار 16 مشتركًا من جامعة الإمارات.

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