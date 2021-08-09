تعزيز مهارات البحث العلمي لطلبة الثانوية

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشاركتها ضمن المسار البحثي لبرنامج «سفراؤنا الوطني» (استعداد)، إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تعزيز قدرات الطلبة وإثرائها، وتزويدهم بالمعارف التي تنسجم مع رسالة الجامعة القائمة على أهمية الأبحاث العلمية وإجراء الأبحاث المبتكرة.

وأتاح التعاون بين الجامعة وبرنامج «استعداد» للطلاب الفرصة لإكسابهم مفاهيم ومنهجية البحث العلمي ومهاراته، فضلاً عن اكتساب الخبرة العملية في إجراء الأبحاث العلمية، من خلال تنفيذ مشروع بحثي يزودهم بالمهارات البحثية المطلوبة لدراستهم الجامعية، وتزود جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية طلاب المرحلة الثانوية بباقة متنوعة من التجارب التعليمية الخاصة بالطب والعلوم الصحية.

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