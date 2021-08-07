ميكروسكوب.. مبتكرون.. طالب مواطن يبتكر روبوتاً لمساعدة كبار السن والمرضى

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر طالب مواطن في الصف الرابع، من مجلس الإبداع العلمي، روبوتاً لمساعدة المرضى وكبار السن، في توفير الحلول لمشكلات يتعرضون لها، وتحتاج إلى سرعة تدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص.

وأفاد الطالب علي حميد اللوغاني لـ«الإمارات اليوم»، بأن كبار السن والمرضى يتعرضون للعديد من المشكلات الصحية، ومنها ارتفاع أو انخفاض السكر وضغط الدم وعدم القدرة على التنفس، إضافة إلى بعض المشكلات الصحية المختلفة، ولذلك فإنهم يحتاجون إلى مرافقين لمساعدتهم في التغلب على هذه المشكلات، ومن ثم فإن مشروع الروبوت يكون أكثر دعماً لهم، لما يتميز به عن العنصر البشري من انتظام في المواعيد وتحمل الضغوط بلا كلل أو ملل.

وشرح طريقة عمل الروبوت، حيث إنه يتلقى إشارة من سوار يرتديه الشخص المعني، تحدد له المشكلة التي يتعرض لها المريض أو كبير السن، ثم يحدد الروبوت المساعدة التي يتطلبها الشخص، سواءً بإحضار الأدوية المطلوبة، حيث يكون مزوداً بجميع مواعيد الدواء، أو إحضار مستلزمات تساعده على الحركة والتنقل داخل البيت أو إحضار الأطعمة والمشروبات المعدة سلفاً، وفي حال حاجته إلى تدخل طبي عاجل، فإن الروبوت يتواصل مع الإسعاف لنقل المريض إلى المستشفى، وكذلك يطبع الروبوت تقارير بحالة المريض.

وأضاف اللوغاني أنه بدأ في تنفيذ ابتكاراته منذ وقت مبكر، حيث أنتج عدداً من الابتكارات، وشارك في مسابقات للمبتكرين داخل الدولة وخارجها، وكان ترتيبه في مراكز متقدمة بين المتسابقين في كل مسابقة.

وتابع: «أجد دعماً كبيراً من قبل والدتي في كل مشروع أفكر في تنفيذه، كذلك فإن التشجيع الذي ألقاه من والدي وعمي لمواصلة الابتكار، يثير اهتمامي بشكل كبير، لأنهما مهندسان، ويسديان إليّ النصح والإرشاد في كثير من خطوات تنفيذ أي مشروع».

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