في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمنصة تستقبل الآلاف من طلبة الجامعات، حيث سيحظون بفرصة اكتساب خبرات جديدة والتواصل مع أقرانهم من مختلف أنحاء المعمورة، والتعلّم من الخبراء خلال فعاليات الحدث الأروع عالمياً. ويهدف برنامج المستكشفين الذي ستعرضه الجامعة خلال «إكسبو 2020 دبي» إلى وضع نموذج مناهج المستقبل تحت الاختبار. وسيتمّ استخدام أي خبرات مكتسبة ومخرجات تعليمية تصدر عنه، لوضع الشكل النهائي لـ«مناهج المستقبل» التي ستُقدّمها «جامعة المستقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news