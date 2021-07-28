خلل تقني أثناء امتحان الإعادة في «اللغة العربية»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

واجه طلبة يؤدون امتحانات الإعادة، مشكلة في امتحان اللغة العربية، هي عدم ظهور الإجابات المتعددة لأسئلة الاختيار من متعدد، حتى يتمكن الطالب من اختيار الإجابة الصحيحة من بين البدائل.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، بأنه تمت ملاحظة عدم ظهور الإجابات على أسئلة الاختيار من متعدد عند بعض الطلبة بسبب إعدادات الألوان في نظام الامتحانات، مضيفةً أنه تم توجيه الطلبة الذين واجهتهم هذه المشكلة من خلال الدعم الفني، بضبط إعدادات النظام الظاهرة في أعلى الصفحة، ومن ثم يختارون خاصية «عكس الألوان»، ويمكنه فتحها مرة أخرى وإعادة ضبط الألوان، ليتمكن من اختيار الإجابة الصحيحة من البدائل.

وأبلغ ولي أمر طالب «الإمارات اليوم» بأن ابنته في الصف التاسع، فوجئت أثناء تأديتها امتحان اللغة العربية، بأن إجابات «الاختيار من متعدد» غير ظاهرة أسفل السؤال، وتكرر ذلك في أكثر من سؤال خلال امتحان المادة نفسها، خلال أدائها الامتحان عن بعد، أول من أمس.

وأضاف أنه حاول التواصل مع المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم، لكن لم يتسن له الحصول على رد، داعياً الجهة المختصة بتقييم إجابات الطلبة على الامتحانات، ومراعاة ما تعرضوا له من مشكلات تقنية فوّتت عليهم إجابة بعض الأسئلة، خصوصاً أن هذه الامتحانات تعتبر الفرصة الأخيرة أمامهم للانتقال إلى السنة الدراسية التالية، ومن ثم فإن أي نقص في الدرجات سيتسبب في رسوبهم وبقائهم لإعادة سنة دراسية كاملة.

وأضاف أن الخلل التقني الذي واجهه الطلبة في امتحان اللغة العربية تسبب في ارتباك ابنته، وكاد يتسبب في عدم قدرتها على استكمال الامتحان.

وانطلقت امتحانات الإعادة في 25 من يوليو الجاري والتي تختتم غداً، وذلك بعد أن انتهى الطلبة من مبادرة الفصول الذكية التي أطلقتها المؤسسة تحت اسم «برنامج تمكين»، الذي يستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم يجتازوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/‏‏2021.

وأُتيحت الفصول الذكية عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، بشكل يومي، وضمت مقررات ودروس الفصل الدراسي الثالث التي تكون منها امتحانات الإعادة.

• طلبة واجهوا مشكلة عدم ظهور الإجابات المتعددة لأسئلة الاختيار من متعدد.

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