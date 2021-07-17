ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشروع إثبات فاعلية الحلول المتكاملة للمباني الصحية، الذي يأتي في إطار تعزيز الجامعة الامتثال للمعايير الصحية الدولية، وصولاً إلى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفّزة على الإبداع والابتكار والتميّز.

وأكدت الجامعة أهمية المشروع، في إطار التزام الجامعة بالارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية المتفوقة التي تحوّل حرمها الجامعي إلى مبنى مستدام وذكي ومتكامل يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، لتعزّز ريادتها كأول نواة للتعليم الذكي في العالم العربي.

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