«ميكروسكوب.. الإمارات للتعليم» تعلن حاجتها إلى 38 وظيفة تربوية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن عدد من الوظائف في الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل (2021/‏‏2022)، لمختلف المراحل الدراسية في مناطق الدولة كافة، وذلك من خلال موقع مبادرة «علم لأجل الإمارات».

ورصدت «الإمارات اليوم» 38 وظيفة معلناً عنها عبر «علم لأجل الإمارات»، تشمل وظائف معلمين ومديري مدارس، بينها 25 وظيفة «مدير مدرسة»، إضافة إلى عدد من الوظائف التدريسية، منها معلم رياض أطفال «للمواطنين فقط»، ومعلم رياضيات، ولغة إنجليزية، وعلوم، وفيزياء، وموسيقى.

وحددت المؤسسة الأماكن الشاغرة لوظيفة «مدير مدرسة»، منها في إمارة عجمان (للحلقات الأولى والثانية والثانوية)، والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة (المنطقة الشرقية)، والحلقة الأولى في إمارة أم القيوين، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الفجيرة، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة، إضافة إلى مدير مدرسة مشتركة في إمارة رأس الخيمة، ومدير مدرسة مشتركة في إمارة أم القيوين، والحلقة الثانية والحلقة الثالثة - إمارة رأس الخيمة، والحلقة الثانية - إمارة دبي. وأوضحت أنه تم تطوير معايير القيادة التربوية في الدولة، لضمان قدرة القادة التربويين في جميع مستويات المسؤولية على إظهار كفاءتهم المهنية التي تتماشى وتتوافق مع تطلعات رؤية الإمارات 2021، وتتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، مشيرة إلى أن المعايير تشمل كلاً من الجوانب الأكاديمية والجوانب التشغيلية لعمل القادة التربويين، ويتم دمجها في دور مدير المدرسة.

وحددت المؤسسة أربعة مجالات للقيادة، يتطلب من مدير المدرسة تطويرها، وهي القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التعليمية، والقيادة التشغيلية (العمليات).

وذكرت المبادرة أن الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة في مدير المدرسة شهادة البكالوريوس (بشكل أساسي)، وشهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية أو القيادة التربوية، أو شهادة مهنية في القيادة التربوية (بشكل تفضيلي)، محددة لكل مؤهل عدداً من سنوات الخبرة المطلوبة. وشددت المبادرة على ضرورة توافر عدد من المميزات في المتقدم لوظيفة مدير مدرسة، منها الكفاءات السلوكية (مستوى الكفاءة 6)، والعمل بروح الفريق، وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، والتواصل ومهارات الاتصال، وقيادة التغيير، والتركيز على خدمة العملاء، والتركيز على النتائج، وإدارة الموارد بفاعلية، والتفكير الاستراتيجي.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي المقبل (2021/‏‏2022)، في 29 من أغسطس المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، وتتوزع إجازات العام على إجازة الشتاء: 12-30 ديسمبر 2021، إجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل 2022، وإجازة الصيف: تبدأ عند نهاية العام الأكاديمي، على أن لا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع.

التعليم حضوري

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن عودة نظام التعليم حضورياً في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير، بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

ولفتت إلى وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المحلية، سيعلن عنه لاحقاً، من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مديري المدارس، نظراً لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة على العودة إلى المدارس.

وأكدت المؤسسة التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل، وبناءً على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير في بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مع الإشارة إلى إبقاء خيار التعلم عن بُعد متاحاً لولي الأمر في حال رغب في ذلك، علماً بأنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة إلى المدارس.

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