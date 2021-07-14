استمرار التعليم الحضوري في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ وام

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة، أمس، الاستمرار باتباع نظام التعليم الحضوري للطلبة العام الدراسي المقبل 2021/‏ 2022.

وأكدت توفير بيئة صحية وآمنة لأطراف العملية التربوية كافة، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من العاملين في الطاقم التدريسي والإداري في المدارس تلقوا لقاح «كوفيد-19».

وعملت الهيئة على تطوير آلية ومنهجية مدروسة، للسماح للمدارس باستقبال الطلاب، بعد تطبيقها الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لرصد الحالات المصابة بـ«كوفيد-19».

وشملت جهود الهيئة عقد ورش ودورات تدريبية للمدارس، حول نظام التعلم عن بُعد والتوعية العامة عن الجائحة، من خلال أكاديمية الشارقة للتعليم.

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