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    استمرار التعليم الحضوري في الشارقة

    المصدر:
    • الشارقة ■ وام
    التاريخ:

    أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة، أمس، الاستمرار باتباع نظام التعليم الحضوري للطلبة العام الدراسي المقبل 2021/‏ 2022.

    وأكدت توفير بيئة صحية وآمنة لأطراف العملية التربوية كافة، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من العاملين في الطاقم التدريسي والإداري في المدارس تلقوا لقاح «كوفيد-19».

    وعملت الهيئة على تطوير آلية ومنهجية مدروسة، للسماح للمدارس باستقبال الطلاب، بعد تطبيقها الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لرصد الحالات المصابة بـ«كوفيد-19».

    وشملت جهود الهيئة عقد ورش ودورات تدريبية للمدارس، حول نظام التعلم عن بُعد والتوعية العامة عن الجائحة، من خلال أكاديمية الشارقة للتعليم.

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