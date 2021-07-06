3 طالبات توائم يحصلن على 98.5% في الثانوية العامة بعجمان

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

حصلت ثلاث شقيقات توائم من الأردن على معدل موحد في امتحانات الثانوية العامة، بنسبة 98.5% قسم متقدم من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، والتي تطبّق التعليم الوزاري.

وقالت ابتسام كساب، والدة الطالبات (فرح، ولين، ولجين)، إن التوائم الثلاثة متفوقات في جميع المواد الدراسية منذ صغرهن، وإن سر تميزهن في امتحانات الثانوية العامة مراجعتهن للدروس يومياً وجماعياً، إذ كانت كل طالبة تدرّس أختها المادة التي تواجه صعوبة فيها، وهكذا تغلبن على أي صعوبات في المناهج الدراسية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنهن كن يدرسن خمس ساعات يومياً بعد انتهاء الحصص الدراسية عن بُعد، كما كن يتبادلن الأسئلة والأجوبة لتقوية مستواهن التعليمي، مشيرة إلى أن إدارة مدرسة الحكمة أولت اهتماماً خاصاً بهن منذ دخولهن المدرسة، ما ساعدهن على التواصل مع المعلمات، وفهم ما هو صعب في المواد الدراسية.

وأضافت الأم أنها كانت تضع جهودها، منذ بداية العام الدراسي، لتشجيعهن على الدراسة والمراجعة المستمرة لأي مادة دراسية، ومتابعة الحصص من الكتب وأدوات البحث من أجل تطوير مستواهن الدراسي، للحصول على التميز وليصبحن من أوائل الثانوية العامة.

وأشارت إلى أنها فخورة بتميز بناتها الثلاث، إذ إنه لا يوجد لديها أبناء غيرهن، وحصولهن على التميز في الثانوية العامة جعلهن محل فخر واعتزاز، مؤكدة أن ابنتها فرح تطمح إلى دراسة الطب، فيما تطمح لين إلى «الحميات الغذائية» ولجين «علاج فيزيائي».

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