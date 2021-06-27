إعلان أسماء الفائزين بجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تعلن «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، اليوم، في الرابعة والنصف مساء، خلال حفل افتراضي ستنظمه في متحف اللوفر أبوظبي، بحضور وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة، حسين الحمادي، وعدد من أعضاء لجان الجائزة. وتعتبر «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم» إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي، إذ تحظى برعاية ودعم كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محلياً وعربياً، وجعله خياراً استراتيجياً لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والإقليمي، لضمان جودة المخرجات التعليمية.

وسيتم تكريم المعلمين الفائزين بمبلغ مليون درهم لكل منهم.

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