«التربية» توقف تصديق شهادات 4 جامعات خاصة «مؤقتاً»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أوقفت وزارة التربية والتعليم تصديق شهادات أربع جامعات خاصة في الدولة، مؤقتاً، إلى حين التأكد من مستنداتها وقواعد بياناتها.

ووجهت الوزارة تعميماً إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، أمس، طلبت فيه من مديري المراكز إيقاف تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات الأربع، وهي: «جامعة الحصن»، و«جامعة العلوم الحديثة»، و«كلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان»، و«جامعة الجزيرة».

وعزت الوزارة، عبر صفحتها على «تويتر»، قرار تعليق الشهادات المؤقت إلى التأكد من مستندات الجامعات وقاعدة بياناتها.

وشدّدت على ضرورة التزام العاملين في مراكز سعادة المتعاملين بتعليق إجراءات تصديق الشهادات، حتى إشعار آخر.

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