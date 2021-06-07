توزيع طلبة الـ 12 في دبي استعداداً لانطلاق الامتحانات غداً

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

وزعت الإدارات المدرسية في دبي طلبة الصف الـ12 الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبّق منهاج الوزارة، على المدارس، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي حضورياً، في إطار استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، التي تبدأ غداً وتنتهي في الـ17 من الشهر الجاري.

ويبدأ طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) امتحاناتهم، غداً، بمادة التربية الإسلامية، ثم مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء لجميع المسارات، ثم الكيمياء أو الأحياء يوم الخميس، ويستهل طلبة المسار العام الأحد المقبل بامتحان الرياضيات.

وامتحان اللغة العربية يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، واللغة الإنجليزية الثلاثاء، ثم الفيزياء يوم الأربعاء، وختاماً العلوم الصحية للمسار العام يوم الخميس. أما بالنسبة للمسار المتقدم فيؤدون امتحان الكيمياء الخميس المقبل، ثم الرياضيات الأحد المقبل، ثم اللغة عربية، ثم اللغة إنجليزية، ثم الفيزياء، وتالياً العلوم الصحية. وبخصوص مسار النخبة فيؤدون امتحان الكيمياء الخميس المقبل، ثم الرياضيات الأحد، ثم اللغة العربية الإثنين، واللغة انجليزية الثلاثاء، والفيزياء الأربعاء، وختاماً مادة الأحياء الخميس من الأسبوع المقبل.

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