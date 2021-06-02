«الإمارات للتعليم» تفعّل أكاديميات افتراضية لدعم طلبة الـ 12

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

بدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تفعيل أكاديميات الدعم الافتراضية لطلبة الصف الثاني عشر بمسارية «العام والمتقدم»، خلال الأسبوع الجاري، لدعم الطلبة في تحسين مستوياتهم التعليمية، وتحل محل الدروس الخصوصية، مستهدفةً تنمية قدراتهم في ست مواد دراسية، هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، وذلك عبر منصة «تيمز».

وأكدت المؤسسة حرصها على رفع نتائج أداء تحصيل الطلبة الأكاديمي التي يترتب عليها انتقالهم لمرحلة التعليم الجامعي، موضحةً أنه بإمكان الطلبة الاستفادة منها والاشتراك عن طريق المدرسة.

واعتمدت المؤسسة جدولاً زمنياً لتفعيل الحصص الدراسية في الأكاديميات الافتراضية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، وتستمر لمدة أسبوع، وأوضح الجدول أن توقيت الحصص الدراسية يبدأ من الساعة الرابعة حتى الساعة 8:30 مساءً، بواقع 60 دقيقة لكل مادة.

وجاءت «مبادرة الأكاديميات الافتراضية» لطلبة الصف الثاني عشر لتعزز جودة المخرجات التربوية للمدرسة الإماراتية، بما يضمن لها مستويات متقدمة من التنافسية في ظل الظروف الراهنة التي استوجبت العمل على مبادرات تربوية مضمونة التأثير والنتائج، تعود بالنفع على طلبتنا في مختلف مراحلهم الدراسية.

وأكدت المؤسسة حرصها على دعم جميع الطلبة، خصوصاً طلبة المرحلة الثانوية، نظراً لخصوصية هذه المرحلة وما يترتب عليها من انتقال الطالب إلى مرحلة دراسية أخرى (المرحلة الجامعية)، لذلك حرصت على استمرار تلك المبادرة للعام الثاني على التوالي، حيث تهدف هذه المبادرة لتوجيه مزيد من الدعم لطلبة الصف الثاني عشر لتحسين أدائهم وتحصيلهم العلمي وفق خطة تربوية صممت خصيصاً لرفدهم بما يحتاجونه من أوجه الدعم الأكاديمي.

وحددت المؤسسة مجموعة من المعلمين لكل مادة دراسية لتتولى مهمة دعم الطلبة في مبادرة «أكاديميات الدعم الافتراضية»، ورفع التقارير للجهات المعنية لمعرفة مدى تأثيرها والعمل على تطويرها، حتى تحقق النتائج المرجوة من تطبيقها.

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