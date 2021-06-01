86 مواطناً يتنافسون في 17 مجالاً هندسياً

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

دشن مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، أمس، الدورة الـ12 من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2021» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، بمشاركة 86 مواطناً ومواطنة يتنافسون في 17 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، وسط إجراءات احترازية متكاملة.

وقال إن الدورة الـ12 من المسابقة تعكس حرص المركز على تحقيق المسؤولية الوطنية نحو ضرورة العمل المبدع والمسؤول، لاكتشاف القدرات الخاصة لشباب وفتيات الإمارات. وأضاف: «استراتيجية المركز تضع في قمة أولوياتها تحقيق توجيهات القيادة، نحو تمكين أبناء الإمارات من وظائف المستقبل القائم على التكنولوجيا، والذي يخلو من آلاف الوظائف الحالية، عبر تشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الالتحاق بالمسارات المهنية الصناعية والتكنولوجية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news