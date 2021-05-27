مدارس تعالج المشكلات التقنية قبل اختبارات نهاية العام

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

تلقى ذوو طلبة رسالة من إدارات المدارس، تدعوهم فيها إلى تحديد المشكلات التقنية التي واجهت أبناءهم خلال أدائهم الاختبارات التجريبية التي خاضوها في الفترة من 23 إلى 27 من مايو الجاري، وذلك من خلال استبيان عام وزّعته إدارات المدارس عليهم، أخيراً، بهدف معالجتها قبل موعد الاختبار النهائي. وأفادت الرسالة التي تلقاها ذوو الطلبة بأنه في حال صادف الطالب أي مشكلة في الاختبارات التجريبية، لابد من تحديدها عبر رابط محدد في الرسالة، ليتسنى لإدارة المدرسة حصر هذه المشكلات ومعالجتها قبل موعد الاختبار النهائي.

وفي تعميم آخر، أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، دعت إدارات المدارس إلى توزيع استبيان على ذوي الطلبة، لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس ضمن نطاقاتها لتحسين جودة الحياة، مستهدفة أولياء أمور الطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الحلقة الثالثة.

وأدى طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، الاختبارات التجريبية. وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أهمية الاختبارات التجريبية في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية، والتغلب على أية عوائق تقنية قد تطرأ.

وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ12 خلال الفترة من الثامن من يونيو المقبل إلى 17 من الشهر ذاته.

كما سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل، لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر، وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، فتقرر إعفاؤهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

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