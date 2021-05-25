«الإمارات للتعليم» توضح نسب توزيع درجات الطلبة على العام الدراسي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن الدرجة النهائية لطلبة الصف الثاني عشر في العام الدراسي تكون محصلة أوزان درجات الفصول الدراسية الثلاثة المعتمدة بدليل معايير التقييم الوطنية للعام الدراسي الجاري، والتي تتوزع على 45% للفصل الدراسي الأول في الاختبارات التكوينية (10%) والنهائية (35%)، و10% للفصل الثاني في الاختبار التكويني، و45% للفصل الثالث في الاختبارات التكوينية (10%) والنهائية (35%). وأوضح الدليل أن الدرجات النهائية للطالب تُحتسب وفق أوزان التقييم التكويني والختامي للفصول الثلاثة، وتحتسب النسبة النهائية لطلبة الصف الثاني عشر من مجموع درجات المجموعة (A).

وحدد الدليل أربعة ضوابط لتطبيق سياسة التقييم لمدارس التعليم الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، منها يحق للطلبة غير المجتازين لأي مادة دراسية في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الالتحاق بالفصول الصيفية الذكية لاستكمال المادة وتقييمها وتحقيق الاجتياز، ويحصل الطالب على تقرير إلكتروني بنتيجة نهاية العام عبر بوابة الطالب في نظام المنهل، وتكون درجة نهاية العام الدراسي لطلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة من محصلة أوزان الفصول الدراسية الثلاثة.

وأفادت المؤسسة بأن فريقاً تقنياً مختصاً في كل مدرسة يتولى مسؤولية الدعم التقني على مدار العام الدراسي وخلال فترات الامتحانات، مشيرة إلى توافر خط مخصص لمعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالامتحانات من خلال مكتب الدعم التقني، وهو (067017000).

وذكرت المؤسسة أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصول الدراسية (الأول والثاني والثالث) للصفوف «الأول، الثاني، الثالث» ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم في المدرسة وفق التوجيهات المركزية الواردة في خطط التقييم المتوافرة على منصة التعليم LMS، مشيرة إلى أن جداول الامتحانات تضمنت تخصيص ساعة ونصف الساعة زمناً لإجابة امتحان كل مادة بدلاً من ساعة والتي كانت معتمدة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12 في 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، بعدما اتخذت المؤسسة كل الإجراءات الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات. وبحسب مؤسسة الإمارات للتعليم (تعليم)، أعفي طلبة الصفوف 1-3 من الامتحانات الختامية، ليكون تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني خلال الفصل الثالث في مواد المجموعة «أ».

• فريق مختص في كل مدرسة يتولى الدعم التقني على مدار العام وخلال الامتحانات.

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