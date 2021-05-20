جامعة الشارقة الأولى محلياً في بحوث «كوفيد-19»

المصدر: الشارقة ■ وام

احتلت جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى الدولة، والثامن عربياً في مجال الإنتاج البحثي الخاص بفيروس «كوفيد-19».

وجاءت في المركز 44 عالمياً بعدد المنشورات الخاصة بالجائحة، وفقاً لدراسة منشورة حديثاً بمجلة «Globalization and Health» العالمية، التي عملت على تصنيف الجامعات والدول طبقاً للأبحاث التي أجريت في مجال «كوفيد-19».

وأكد مدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أن الجامعة تعمل على العديد من المشاريع البحثية التي تتعلق بالفيروس، مثل مشروع بحثي لفك الشفرة والآلية الجزئية لعدوى الجائحة في الجهاز التنفسي، ومشروع تطوير مستشعر حيوي جديد للكشف عن بروتين سارس «كوفيد-5»، ومشروع تطوير علاجات للجائحة عن طريق استهداف بروتين سارس، وتطوير طرائق وأساليب جديدة لتشخيص هذا الفيروس عن طريق اللعاب ووسائل أخرى.

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