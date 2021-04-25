«تعليم» تجري تعديلات على 33 مدرسة حكومية في أبوظبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» إجراء تعديلات على 33 مدرسة حكومية في أبوظبي، للعام الدراسي المقبل. وتتضمن التعديلات استحداث ست مدارس وإحلال 15 مدرسة وتغيير الحلقة في تسع مدارس، وتغيير المبنى في مدرستين وتغيير مسمى مدرسة.

جاء ذلك في قرار اعتمدته، أخيراً، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، جميلة بنت سالم المهيري.

وشدد القرار على مراعاة عدم إحلال أي مدرسة إلا في حال وجود بديل لاستيعاب الطلاب في المدارس القائمة أو المستحدثة في ذات التاريخ.

وتضمن القرار استحداث ست مدارس، بمبانٍ جديدة، وهي:

أولاً، روضة النهضة، في مدينة أبوظبي، حيث يتم توزيع المناطق السكنية بين الرياض في المنطقة، ونقل الطلبة من روضتي «النصر»، و«الفرسان»، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاق روضة النصر، وإغلاق روضة الفرسان.

وثانياً، مدرسة النهضة (روضة وحلقة أولى) في منطقة بني ياس بأبوظبي، حيث يتم إعادة توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من مدرسة سعد بن عبادة، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاقها وإعادة استخدام المبنى لمدرسة الزلاقة.

ثالثاً، مدرسة الباهية المشتركة في منطقة الباهية، حيث يعاد توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من مدارس (الريف، والعجبان، وسعد بن معاذ، والشهامة، وعبدالقادر الجزائري)، حسب النطاق السكني الجديد، مع إغلاق مدارس عين جالوت، والريف، والعجبان.

رابعاً، مدرسة الرحبة المشتركة في منطقة الرحبة، حيث يعاد توزيع المناطق السكنية في المنطقة، ونقل الطلبة من (مدرسة الرحبة حلقة أولى، ومدرسة الطويلة حلقة أولى، ومدرسة موزة بنت بطي، ومدرسة السمحة حلقة ثانية وثالثة)، حسب النطاق السكني الجديد.

خامساً، مدرسة الظاهر في منطقة الظاهر بالعين، مع إعادة توزيع المناطق السكنية بين المدارس في المنطقة، ونقل الطلبة من (مدرسة النسيم، وروضة الدرة، ومدرسة السمو، وروضة طفل الإمارات)، حسب النطاق السكني الجديد، وإغلاق مدرسة النسيم وروضة الدرة.

سادساً، روضة البطين في منطقة البطين بالعين، حيث يتم نقل مرحلة رياض الأطفال من مدرسة الطموح إلى الروضة الجديدة.

كما تضمن القرار إحلال 15 مدرسة، هي الريف، والعجبان، والفرسان، والنصر، والمزون، والمعتصم، وسعد بن عبادة، ومكة، والنسيم، والرياحين، وروضة الدرة، وفلج هزاع، وسلامة بنت بطي، مع تطبيق إجراءات عدة، منها توزيع الطلبة على مدارس أخرى، حسب المناطق السكنية، وإلغاء اسم ورقم المدرسة.

وتقرر تغيير الحلقة في تسع مدارس، هي روضة الثريا في الباهية، حيث يضاف لها الصفين الأول والثاني، ومدرسة مزيد في منطقة مزيد، حيث تضاف لها مرحلة رياض الأطفال، ومدرسة السمو في مزيد، حيث تضاف لها مرحلة رياض الأطفال، ومدرسة المبزرة الخضراء في جبل حفيت، حيث تُلغى منها الحلقة الثانية، ومدرسة نعمة في منطقة نعمة بالعين، وذلك بإضافة الحلقة الثانية إناث لها، ومدرسة نعمة (ذكور)، حيث يتم تحويلها إلى حلقة ثالثة بدلاً من ثانية، وومدرسة الحصون في منطقة مزيد بالعين، بإضافة الصف التاسع، ومدرسة الجود في منطقة السلامات بالعين، بإضافة الحلقة الثانية إناث لها، ومدرسة الطموح في منطقة البطين بالعين، حيث تُلغى منها مرحلة رياض الأطفال، وتضاف لها الحلقتين الثانية والثالثة إناث.

وبين القرار تغيير مبنيي مدرستين هما «روضة التقوى» في منطقة اليحر بالعين، وذلك بنقل الروضة إلى مبنى جديد، وتغيير اسم الروضة إلى «العامرة»، ومدرسة الزلاقة في منطقة بني ياس بأبوظبي، حيث يتم نقل المدرسة إلى مبنى مدرسة سعد بن عبادة، فيما يتم تغيير مسمى مدرسة واحدة هي «السالمية» في منطقة الشوامخ بأبوظبي إلى مدرسة «زايد الثاني».

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