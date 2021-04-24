ميكروسكوب.. 3 طلاب مواطنين يعالجون مياه الصرف الصحي بـ «الكيمياء الكهربائية»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

نجح ثلاثة طلاب مواطنين في معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة معدلة وأقل كلفة، باستخدام الكيمياء الكهربائية، بهدف إيجاد مصدر آخر للمياه، والإسهام في المحافظة على البيئة عن طريق الاستفادة من مياه الصرف الصحي بطريقة سليمة.

وشرح الطالب علي عمر الجابري، لـ«الإمارات اليوم»، طريقة استخدام مركب الكيمياء الكهربائية في معالجة مياه الصرف الصحي، قائلاً إنهم أجروا تجربة على استخدام هذا المركب في إزالة شوائب مياه الصرف الصحي، عن طريق التخثر الكهربائي، موضحاً أنه «تتم إضافة المركب إلى المياه، التي نمررها من خلال تيار كهربائي (داخل خلية كهرومائية)، ما يؤدي إلى فصل الشوائب عن مكونات المياه (الهيدروجين والأكسجين)، ثم تطفو على سطح الماء، وتتم تصفية المياه باستخدام ورق الترشيح، ويلي ذلك تخزين المياه في خزانات لإجراء اختبارات تحليلية لها، للوقوف على مدى نقائها وجودتها، باستخدام جهاز خاص بذلك».

وأضاف أنه اشترك مع زميليه عبدالله صقر الزعابي، ومحمد علوي البريكي، في تنفيذ المشروع الذي استغرق نحو أربعة أسابيع من البحث والتجربة في المختبرات، مضيفاً أن طريقة المعالجة التي توصل لها الفريق أقل كلفة من الطرق الأخرى، التي تعتمد على التبخير لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الفريق شارك بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في فبراير 2020، بدبي، وحظي المشروع بإشادة لجنة التقييم.

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