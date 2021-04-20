«المعرفة»: لا استثناءات في تواريخ قبول طلبة التمهيدي بالمدارس

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بأنه لن يتم قبول أي استثناءات على التواريخ المحددة لقبول الطلبة في السنة التمهيدية والسنة التأسيسية، ولو كان تاريخ ميلاد الطالب بعد التاريخ المحدد للقبول بيوم واحد، حسب القرار الوزاري الخاص بتسجيل الطلبة في هذه الصفوف، مؤكدةً أن القرار لن يؤثر الجديد في الطلبة الملتحقين حالياً بالمدارس الخاصة في الدولة، بمن فيهم الطلبة الذين يلتحقون بالفصل الأخير من العام الدراسي الجاري.

ودعت الهيئة أولياء أمور الطلبة الذين سددوا رسوم تأمين الحجز لتسجيل أبنائهم، ولم يستوفوا السن المطلوبة، إلى استرجاع المبالغ التي دفعوها، في حال رغبتهم في ذلك، إذ إن القرار الوزاري يوضح أنه لن يسمح بتسجيل الطالب في السنة التأسيسية الثانية، إذا لم يستكمل السن المطلوبة، وهي أربع سنوات.

جاء ذلك في رد الهيئة على أسئلة أولياء أمور الطلبة على موقعها الإلكتروني، حول التغييرات التي طرأت على سن القبول في المدارس للطلبة الجدد الذين يودون الالتحاق بالسنة التمهيدية أو السنة التأسيسية الأولى، بحسب القرار الوزاري الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

وذكرت أنه ينبغي على الطلبة الذين يودون الالتحاق بالسنة التمهيدية أو السنة التأسيسية الأولى في المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، أن يكملوا سن الثالثة بتاريخ 31 أغسطس من ذلك العام، أما الطلبة الذين يودون الالتحاق في السنة التمهيدية في المدارس التي تبدأ عامها في أبريل، فينبغي أن يكملوا سن الثالثة بتاريخ 31 مارس من ذلك العام.

كما ينبغي على الطلبة الملتحقين في الروضة الأولى أو السنة التأسيسية الثانية أن يكملوا سن الرابعة بتاريخ 31 أغسطس في المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، أما الطلبة الملتحقون بالروضة الأولى في المدارس التي تبدأ عامها في أبريل، فينبغي أن يكملوا سن الرابعة بتاريخ 31 مارس من ذلك العام.

ويتطلب أن يكمل الطلبة الملتحقون في الروضة الثانية أو السنة الأولى، سن الخامسة بتاريخ 31 أغسطس في المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، أما الطلبة الملتحقون في الروضة الثانية في المدارس التي تبدأ عامها في أبريل، فينبغي أن يكملوا سن الخامسة من عمرهم بتاريخ 31 مارس من ذلك العام.

وحول إقرار التغييرات في تواريخ القبول بالسنة التمهيدية والسنة التأسيسية، أوضحت الهيئة أن اتخاذ هذا القرار لمنح المزيد من الاتساق بين تواريخ الالتحاق المتبعة في المدارس داخل الدولة والمدارس خارج الدولة، ومن ذلك أصبحت تواريخ التسجيل في المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني في الإمارات هي التواريخ نفسها المتبعة في المدارس داخل المملكة المتحدة، وكذلك المدارس البريطانية الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن التواريخ التي حددها القرار تسري على الطلبة الجُدد الملتحقين في السنة التمهيدية والروضة الأولى والثانية والصف الأول أو ما يكافئها (السنة التأسيسية الأولى والثانية والسنة الأولى والثانية) في كل المدارس بالدولة، بحسب ما نص عليه القرار الوزاري.

لن يسمح بتسجيل الطالب في السنة التأسيسية الثانية إذا لم يستكمل السن المطلوبة.

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