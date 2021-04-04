بدء تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية اليوم حتى 15 من أبريل الجاري.. تعرّف إلى الشروط المطلوبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، الباب لتسجيل الطلبة المستجدين من غير المواطنين (المقيمين)، للعام الدراسي المقبل، في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، ويستمر التسجيل حتى 15 من الشهر نفسه، لمدة عشرة أيام، وذلك للصفوف من رياض الأطفال حتى الثاني عشر.

وكانت المؤسسة أوضحت في تعميم، أصدرته أخيراً بهذا الشأن، ووزعته على المدارس، بأن سن القبول في مرحلة رياض الأطفال يتم احتسابه للطالب الذي أكمل السن المعتمدة للتسجيل في 31 أغسطس في العام الدراسي 2022/2021، ويقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي الطالب الذي أكمل السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام نفسه، لافتة إلى ضرورة أن يكون عمر الطالب الملتحق بأولى رياض أطفال أربع سنوات، وفي ثانية رياض أطفال خمس سنوات، وفي الصف الأول من ست إلى ثماني سنوات.

وذكر التعميم فئات التسجيل لكل صف دراسي، حيث حددت للتسجيل في رياض الأطفال مواطني الدولة وأبناء المواطنات، وفي الصف الأول مواطني الدولة وأبناء المواطنات ومن في حكم المواطنين (الطلبة حاملي جوازات السفر الإماراتية السارية)، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء أصحاب المراسيم، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء جزر القمر، أما الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر، فإن التسجيل بها متاح لجميع هذه الفئات إضافة إلى الطلبة غير المواطنين، وفقاً للشروط والأحكام المحددة، فيما بدأ أمس تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم، ويستمر حتى 15 أبريل المقبل.

وأشار التعميم إلى اشتراطات عدة لتسجيل الطلبة غير المواطنين، وهي أن يكونوا من المتميزين، بحيث لا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% أو ما يعادلها في المستوى A وB في ثلاث مواد دراسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات)، وألا يزيد عدد المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة داخل المدرسة، ويتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في المدارس الحكومية بواقع 6000 درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها.

وحدد التعميم خمسة متطلبات لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، هي الالتزام بالتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني https://www.moe.gov.ae، ويكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط، ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو المدرسة، وتلتزم إدارة المدرسة أو الروضة باعتماد طلبات التسجيل الإلكتروني للطلبة المواطنين ومن في حكمهم على نظام المنهل خلال خمسة أيام عمل حداً أقصى، وعدم السماح للطلبة بالانتظام في الدراسة بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب على النظام، وتلتزم المدارس الحكومية ورياض الأطفال بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية، وعلى جميع إدارات المدارس ورياض الأطفال ضرورة الالتزام بتفعيل قنوات التواصل والرد على استفسارات أولياء أمور الطلبة، وذلك بتوجيه ولي الأمر بالتسجيل عبر الرابط.

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