تمديد تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية حتى 8 أبريل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تمديد فترة التسجيل لالتحاق الطلبة المواطنين في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول إلى جانب صفوف النقل "2-12" للعام الدراسي 2021-2022 في المدارس الحكومية إلى الثامن من أبريل المقبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأولياء أمور الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل لذويهم.

ودعت المؤسسة ذوي الطلبة المستهدفين إلى المبادرة بحجز مقاعد أبنائهم، وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الدخول إلى الرابط https://tinyurl.com/publicschoolregistration، حيث يمكنهم من خلاله إتمام عملية التسجيل، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة كافة للالتحاق بالمراحل الدراسية المشار إليها.

وحددت المؤسسة شروطاً لالتحاق الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية، بحيث يكمل الطلبة السن المعتمد للتسجيل حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2021-2022، بحيث لا يقل عمر الطالب في الروضة الأولى عن أربع سنوات، وتشمل الطلبة مواليد عام 01/09/2016 إلى عام 31/8/2017، فيما يتم قبول الطلبة ممن أتموا خمس سنوات في الروضة الثانية، وتشمل الطلبة مواليد عام 01/09/2015 إلى عام 31/08/2016، وبخصوص الصف الأول يقبل الطلبة ممن أتموا ست سنوات، ولم يتجاوزوا ثماني سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 01/9/2013 إلى 31/08/2015.

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