"التكنولوجيا التطبيقية" تدعو الطلبة للتسجيل بها للعام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

تدعو ثانوية التكنولوجيا التطبيقية الطلبة الراغبين في التّسجيل للدراسة بها في العام الدّراسيّ المقبل، لطلبة الصّفّيْن التّاسع والعاشر في كلّ الفروع، والصفوف من السادس إلى العاشر في العين والظفرة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على "تليجرام"، أن التسجيل واختبار القَبول سيكونان إلكترونيًّا (عن بعد)، وذلك من خلال الرابط

https://www.iat.ac.ae/sis/Admission/Application/Landing

وتتميّز ثانوية التكنولوجيا اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ بنظام تعليميّ قائم على المعرفة التقنية الحديثة، ومُتوافق مع أرﻗﻰ معايير التعليم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ لإعداد اﻟﻜﻮادر اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ومهندسين وتِقْنيّين ﻣِﻦ اﻟﺠِﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲّ وتتعدّد البرامج التقنية والتكنولوجية في الثانوية بهدف تأهيل جيل إماراتيّ متمكّن في التخصصات كافة لقيادة التطوّر المستقبليّ في الدولة.

ويبدأ برنامج الدراسة في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من الصف التاسع حتى نهاية الصف الثاني عشر (باستثناء العين ومنطقة الظفرة، فيبدأ البرنامج فيها من الصف السّادس). وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ثلاث مجموعات من الموادّ: المواد العامّة، والموادّ الأساسيّة، وطائفة متنوّعة من الموادّ التخصّصيّة، بحيث تُدرَّس ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤـﻮاد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء موادّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقيّة.

أما عن شروط القبول في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، فإنه لابد أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (ذكرًا كان أم أنثى)، واجتياز الصف الخامس للمتقدمين للصف السادس (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقيه - الظفرة والعين) بنجاح، زاجتياز الصف السادس للمتقدمين للصف السابع (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقيه - الظفرة والعين) بنجاح، واجتياز الصف السابع للمتقدمين للصف الثامن (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقيه - الظفرة والعين) بنجاح.

ومن الشروط كذلك اجتياز الصف الثامن للمتقدمين للصف االتاسع (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقيه - كافة فروع المدرسة) بنجاح، واجتياز الصف التاسع للمتقدمين للصف العاشر (لطلاب ثانويات التكنولوجيا التطبيقيه - كافة فروع المدرسة) بنجاح، واجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بأنظمة الثانويات وآدابها وتعليماتها لضمان بيئة علمية آمنة ومنتجة.

وحددت عدة وثائق، يلتزم الطالب بتقديمها، ومنها شهادة الصف الصف المنقول منه مصدقة من وزارة التربية والتعليم، زشهادة نقل من المدرسة السابقة مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو مجلس أبو ظبي للتعل، وإحضارة شهادة اللياقة الصحية، مع صور شخصية حديثة وملونة كصورة جواز السفر.

ويلتزم الطلبة الراغبين بالالتحاق بثانوية التكنولوجيا التطبيقية التقدم لاختبارات القبول حسب المواعيد المحددة من قبل إدارة المدرسة و التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني في طلب التسجيل الإلكتروني الطالب.

وأفادت الثانوية بأن اختبار القبول سيكون بمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلبة المتقدمين للصفوف من السادس و حتى التاسع علما بأنه يمنع استخدام الآلة الحاسبة، وسيكون اختبار القبول بمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات و الفيزياء للطلبة المتقدمين للصف العاشر علما بأنه يمنع استخدام الآلة الحاسبة، ومدة اختبار القبول 90 دقيقة، وضرورة إحضار الطالب لبطاقة الهوية الإماراتية كمتطلب أساسي لدخول الاختبار بالإضافة إلى رقم طلب التسجيل الذي تم إرساله للطالب عبر البريد الإلكتروني.

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