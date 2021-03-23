"التربية" تتيح أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لمدارس خاصة

المصدر:
  • أمين الجمال- دبي
التاريخ:

أقرت وزارة التربية والتعليم إتاحة أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني ومنهاج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2020/2021.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس الثقة في المدارس الدولية الخاصه لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة تستفيد من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في انظمتها الام، والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.

طباعة
أعلى