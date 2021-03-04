"الإمارات للتعليم" تفتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول إلى جانب صفوف النقل من الصف الثاني إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2022/2021، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق السابع من مارس الجاري، ولغاية الأول من أبريل المقبل.

وحددت المؤسسة، على "تويتر"، المراحل العمرية المتاح لها التسجيل في أولى رياض أطفال حتى الصف الأول، لقبول التحاق الطلبة بالمدارس الحكومية، بحيث يحتسب سن القبول في مرحلة رياض الأطفال للطالب الذي أكمل السن المعتمدة للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي المقبل،

وأوضحت المؤسسة أنه للتسجيل في روضة أولى يجب ألا يقل عمر الطالب عن أربع سنوات، وتشمل الطلبة مواليد الأول من سبتمبر لعام 2016 إلى 31 من أغسطس لعام 2017، وروضة ثانية يجب أن لا يقل عمر الطالب عن خمس سنوات وتشمل الطلبة من مواليد الأول من سبتمبر لعام 2015 حتى 31 من أغسطس لعام 2016، وسن قبول الطلبة في الصف الأول لمن أتم ست سنوات ولا يتجاوز ثماني سنوات، وتشمل الطلبة من مواليد الأول من سبتمبر لعام 2013 حتى 31 من أغسطس لعام 2015 الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

وحددت المؤسسة على المقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، منها دخول ولي أمر الطالب المسجل حالياً في المدارس الحكومية في الدولة، على حسابه في بوابة "أولياء الأمور والطلبة"، والنقر فوق زر "طلب حالي في المدرسة الحكومية"، لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود في مدرسة أخرى أو تسجيل طالب مستجد، وإذا لم يكن لديه حساب في بوابة "أولياء الأمور والطلبة" يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على زر "طالب جديد" لتقديم طلب حجز مقعد للطالب في مدرسة أخرى أو تسجيل طالب مستجد.

وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح للطلبة في جميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى أن التسجيل في الروضة الأولى والروضة الثانية متاح للطلبة الإماراتيين وأبناء المواطنات فقط، ويستثنى من ذلك المناطق النائية في إمارة أبوظبي.

أما التسجيل للطلبة غير المواطنين يكون للمتميزين من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر فقط، ويستثنى من ذلك المناطق النائية في إمارة أبوظبي وفقاً للقوانين والنظم المعمول به.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة إرفاق جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، لافتةً إلى أنه سيتم التحقق من جميع الطلبات المقدمة عن طريق إدارة المدرسة وفريق شؤون الطلبة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسيتم إعلام المتقدم بأي إجراء متخذ على الطلب من خلال أشعاره بالرسائل النصية (SMS)، أو عن طريق صفحة قائمة طلبات التسجيل في الموقع الإلكتروني​.

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