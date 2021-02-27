المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في تقرير أصدرته أخيراً، بأن 102 ألف و854 طالباً وطالبةً شاركوا في المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي، الذي أجرته الهيئة أخيراً، وأظهر التقرير أن 93% من المدارس الخاصة في دبي تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعلن تفاصيل نتائج المسح واستبانة جودة حياة الكوادر المدرسية في نهاية مارس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن 60% من الطلبة في الصفوف من السادس إلى التاسع يحصلون على قسط جيد من النوم ليلاً خمس مرات على الأقل أسبوعياً، فيما يحصل على هذه الراحة 42% من طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، موضحاً أن الطلبة الذين يحصلون بانتظام على قسط جيد من النوم ليلاً غالباً ما ينعمون بمستوى أعلى من جودة الحياة. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الطلبة المواطنين يمثلون أكثر من 11.3% من الطلبة الدارسين في 210 مدارس خاصة في إمارة دبي، بعدد إجمالي بلغ 32 ألفاً و398 طالباً وطالبةً، موزعين على 17 ألفاً و976 طالباً و15 ألفاً و312 طالبةً.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «تعليم لكل الفصول»، ورصد التغير والمرونة في المدارس والجامعات ومراكز الطفولة المبكرة في دبي للعام الدراسي الجاري، أن المدارس الخاصة في الإمارة شهدت نمواً في عدد الدارسين بها خلال العام الدراسي الجاري بنسبة 2.6%، حيث زاد العدد من 279 ألفاً و191 طالباً وطالبة في خريف عام 2020 إلى 286 ألفاً و588 طالباً وطالبة ً في ربيع العام الجاري، بنسبة 51.53% طلاب و48.47% طالبات.

وأظهر التقرير أن 93% من المدارس الخاصة في دبي تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، ما يشير إلى أن فريق الهيئة الذي نفذ زيارات مفاجئة للمدارس خلال عام 2020، رصد ملاحظات عدة على الصحة والسلامة في 7% من المدارس. وبيّن التقرير أن النموذج الأكثر شيوعاً من الطلبة في دبي هم من مواليد شهر أكتوبر.

ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة الملحوظة في الإقبال على التسجيل في المدارس الخاصة بإمارة دبي، يؤكد أن منظومة التعليم المدرسي والجامعي الخاص في الإمارة، أظهرت مرونة كافية للتكيف مع مختلف الظروف، التي عززت بدورها من ثقة العائلات بجودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوافرة لأبنائها وبناتها، وإتاحة فرصة الاختيار بين نموذج التعلُّم عن بُعد أو التعلُّم وجهاً لوجه لأطفالهم، مع رسوخ الثقة بأن التعليم سيكون عالي الجودة في كلتا الحالتين.

طلبة أصحاب همم

أفاد تقرير «تعليم لكل الفصول»، الذي أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، بأن عدد الطلبة من أصحاب الهمم بلغ 14 ألفاً و868 طالباً وطالبةً، يمثلون 5.2% من إجمالي عدد الطلبة الدارسين في 210 مدارس خاصة في إمارة دبي.

تخطيط دقيق للمستقبل

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنها تستهدف من إصدار تقرير «تعليم لكل الفصول»، الذي يتابع مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بالتحديثات كافة حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات، والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

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