طالبتان مواطنتان تبتكران «درون» لإطفاء الحرائق

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت طالبتان مواطنتان طائرة بدون طيار (درون)، تستخدم في إطفاء الحرائق عن بعد، خصوصاً في الأماكن التي لا يستطيع رجال الإطفاء الوصول إليها، سواء في البنايات المرتفعة أو الأماكن ذات المساحات الضيقة.

وقالت الطالبتان عائشة الكعبي، ووديمة الكعبي، الطالبتان في جامعة الإمارات، لـ«الإمارات اليوم» إنه يتم التحكم في الطائرة بدون طيار عن بعد، وتحمل الطائرة كرات تحتوي على مواد كيميائية خاصة ومياه للسيطرة على الحريق.

وأضافت الطالبتان أن الطائرة مزودة بحساسات وكاميرا لرصد مكان الحريق، إضافة إلى كرات مواد كيميائية، وتستطيع الكرة الواحدة إطفاء نيران في مساحة كبيرة تصل إلى 100 متر مربع، وتتحكم وحدة الدفاع المدني في عدد الكرات التي سيتم استخدامها.

وأكدت الطالبتان أن استخدام الطائرة بدون طيار في إطفاء الحرائق، يزيد من فاعلية وكفاءة عملية الإطفاء، حيث تتغلب على العوائق التي قد يتعرض لها فريق الإطفاء، ومن ثم فإنها تقلل الخسائر المادية والبشرية، وتوفر الوقت والجهد.

ولفتت الطالبتان إلى أن ابتكارهما يمكن تطويره مستقبلاً ليكون أكثر فاعلية في إطفاء الحرائق في الأماكن الشاسعة، مثل الغابات وغيرها.

وذكرت الطالبتان أن تطوير استخدام الطائرة بدون طيار في إطفاء الحرائق، يأتي انطلاقاً من أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة في دعم المهن التي قد يتعرض أصحابها لمخاطر عدة عند تنفيذ مهامها، ومنها إطفاء الحرائق، أو المهام التي يصعب على الإنسان تنفيذها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news