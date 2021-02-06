في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

نظّمت وزارة التربية والتعليم، من خلال منصة التدريب الإلكترونية، أسبوعاً لتدريب المعلمين والطلبة وأفراد المجتمع، تحت عنوان «أسبوع أنت المستقبل». وأفادت الوزارة على «تليغرام» بأن 21.3 ألف مشارك في ورش التدريب الأربع، «كيف تخطط لمستقبلك»، و«الطموح غير المحدود»، و«كيف تبني شخصية قوية»، و«Unlimited Ambition» التي قدمت باللغة الإنجليزية. وأكدت أن الورش تستهدف تقديم الدعم للجميع لتطوير مهاراتهم، وتدعم تأهيلهم لرفع كفاءتهم العملية، من خلال مدربين من ذوي الخبرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news