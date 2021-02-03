"التربية": السماح بالعودة التدريجية للتعليم الواقعي في المدارس الحكومية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعليم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي، وذلك كما ذكرت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت وزارة التربية "تأتي هذه الخطوة التي أقرتها الوزارة بعد نجاح خطة العمل الموضوعة للتعافي والعودة الآمنة للمدارس والتي تم الإعلان عنها سابقاً".

وتابعت الوزارة : خيار التعليم عن بعد، سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي الجاري، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وقالت الوزارة إن الخطة الاستباقية للتعافي التي نفذت جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع الصحي وبناء على توصيات الجهات المختصة، آخذة بالاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، حفاظا على سلامة عناصر المجتمع المدرسي، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

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