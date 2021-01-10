17 يناير عودة طلبة الصفوف (9-12) إلى مقاعد الدراسة بنسبة 50%

المصدر: أمين الجمال - دبي

وضعت وزارة التربية والتعليم، خطة عمل للتعافي والعودة الآمنة للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020 – 2021 ، وانبثقت الخطة عن دراسة للواقع الصحي، وتوصيات الجهات المختصة، ورغبات أولياء أمور الطلبة باعتبارهم شركاء أساسيين في الخطة.

وتضمنت خطة العودة إلى التعلم في المدارس أيضاً، التركيز على أدلة وبرامج ارشادية وسيناريوهات مرنة لدوام الطلبة، بحيث لا يتجاوز إشغال المدرسة عن 50% من طاقتها الاستيعابية، لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية .

ويبدأ تطبيق التعلم الواقعي المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة ( الصفوف من تاسع وحتى الثاني عشر) بتاريخ 17 يناير 2021 بنسبة 50% في حين سيتم دراسة ومراقبة وتقييم الأوضاع الصحية أسبوعيا لاتخاذ القرار المناسب بدوام بقية الحلقات الدراسية الأخرى.

وتطبق عملية العودة وفق ضوابط صحية، وتطبيق التدابير الوقائية من قبل جميع العاملين، مثل ابراز الفحص عن طريق تطبيق الحصن وقياس الحرارة والتباعد الجسدي وجميع الاحترازات المذكورة في دليل برتوكولات العودة الآمنة للمنشآت التعليمية.

وتتولى القيادات المدرسية، و فرق الرقابة بالوزارة عملية متابعة التنفيذ، لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ الخطط مع الحرص على تمكين الطلبة من المهارات العلمية، و تحقيق المخرجات التعليمية، للخطط التربوية، سواء كان التعلم واقعيا أو عن بعد.

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