جامعة دبي تدعم طلبتها بـ 470 ألف درهم وحواسيب آلية

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أطلقت مكتب الخريجين في جامعة دبي مبادرة لتقديم الدعم للطلبة المعسرين في الجامعة، حيث تمكن من جمع نحو 470 ألف درهم، استفاد منها 25 طالباً وطالبة، إضافة إلى عدد من أجهزة الحاسوب المحمول "لاب توب" استفاد منها الطلبة غير القادرين مادياً، خلال العام الدراسي الجاري، وشملت المبادرة الطلبة المتفوقين من مختلف الجنسيات، بهدف تمكينهم من استكمال دراستهم "عن بعد".

وشدد رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، خلال ندوة تحت عنوان "أفضل الممارسات لجمع التبرعات"، نظمتها الجامعة، أخيراً عبر منصة "زوم"، على أهمية دعم روابط الخريجين ودورها في رعايتهم وتوظيفهم، إضافة إلى تقديم يد العون للطلبة المعسرين مادياً، في إطار دعم عملية التعليم والتعلم في دولة الإمارات، والتي تمثل الهدف الذي تسعى الجامعة لتحقيقه، حيث تبنت مبدأ جودة التعليم في برامجها وخططها الدراسية المختلفة وأخذت على عاتقها مهمة مساندة المتفوقين بمنح تعليمية متعددة.

من جانبها، قالت مديرة تدريب وتوظيف الطلبة وشؤون الخريجين في الجامعة، آمنة المرزاق، إن مكتب شؤون الخريجين بذل جهودا مكثفة لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة من التبرعات لصالح الطلبة في إطار حرصه على مصالح الطلبة والخريجين وزيادة حصيلة التبرعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news