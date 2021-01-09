في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية، حتى 27 من أبريل المقبل لطلبة الصف الثاني عشر في جميع مدارس الدولة، والمواطنين الدارسين في الخارج والراغبين في الالتحاق بالمؤسسات والبعثات الخارجية للعام الدراسي المقبل (2021-2022). وأفادت الوزارة بتوفير استمارة طلب تسجيل إلكترونية موحدة لطلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات، الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد.

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