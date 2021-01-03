85 مدرسة في أبوظبي تحصل على تقييم «مقبول»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت نتائج الدورة الأخيرة من برنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس الخاصة في أبوظبي، تقديم 99.5% من المدارس الخاصة في أبوظبي تعليماً يراوح بين «متمي»ز و«مقبول»، حيث بيّنت نتائج تقييم 191 مدرسة خاصة دخول 54.5% منها في النطاق (أ)، و45% في النطاق (ب)، و0.5% في النطاق (ج)، حيث بينت حصول تسع مدارس خاصة في أبوظبي على تقييم «متميز»، و23 مدرسة على تقييم «جيد جداً»، و73 مدرسة على تقييم «جيد»، و85 مدرسة على تقييم «مقبول»، ومدرسة واحدة على تقييم «ضعيف»، فيما لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على تقييم «ضعيف جداً».

وتقيّم دائرة التعليم والمعرفة كل مدرسة وفقاً لمستوى الفاعلية الشاملة لها، بناءً على التقييم الذاتي ومعايير الأداء المحددة في برنامج «ارتقاء»، وتتضمن ستة معايير أساسية، تشمل: جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار لدى الطلبة، وجودة عمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، إضافة إلى جودة قيادة المدرسة وإدارتها.

وأشارت الدائرة إلى أنها تسعى، من خلال برنامج «ارتقاء»، إلى تحقيق ستة أهداف، تشمل قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مديريها ومُعلميها على الارتقاء بأدائهم المهني، وتوجيههم مهنياً لتحقيق التميز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كُل مدرسة لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين مُحيط دراسي آمن وصحي للطلبة، إضافة إلى الارتقاء بنوعية وفاعلية المدارس الخاصة في أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وأكدت الدائرة أن تقييم المدارس يساعد على تحديد مدى فاعلية النظام التعليمي، وتطوير سياسات مبنية على أدلة تدعم جودته.

• «التعليم والمعرفة» تقيّم المدارس وفقاً لمستوى فاعليتها.

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