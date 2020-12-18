تحدٍّ.. خريطة لتأهيل خريجي الثانوية العامة الموهوبين

المصدر: إعداد: محمد فودة

التحدي الذي يجب تجاوزه، بحسب تجربة جمعية الإمارات لرعاية الإمارات للموهوبين، هو وضع خريطة عملية لتأهيل خريجي الثانوية العامة الموهوبين.

وقطعت الجمعية خطوة في هذا الطريق من خلال جهود مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد خريطة طريق للطلبة المتفوقين في العلوم الطبيعية والرياضيات، واختيار الخمسة الأوائل وتقديمهم للمعنيين بالموارد البشرية لرعايتهم ومتابعتهم مستقبلاً.

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