0.3% نسبة توطين الكادر التدريسي في المدارس الخاصة بالدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أظهر تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أن غياب الحوافز والامتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم معلمي المدارس من الحصص، إلى جانب الأعباء الإدارية، في ظل عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي يسمح للمعلمين بالترقية، جميعها أمور أدت إلى انخفاض نسبة التوطين في الكادر التدريسي الحكومي والخاص، موضحاً أن نسبة التوطين في الكادر التدريسي بالقطاع الحكومي بلغت 45%.

وذكر التقرير، الذي عرضته اللجنة خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم، أن نسبة التوطين في الكادر التدريسي بالقطاع الخاص بلغت 0.3%، ما أدى إلى ضياع فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، وأثر سلباً في عدم تحقيق المستهدفات الوطنية بشأن رفع نسب التوطين.

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