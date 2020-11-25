جامعة الإمارات تعزز الإنتاج البحثي والنشر العلمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة اهتمامها الكبير بدعم البحث العلمي والنشر العلمي في أفضل المجلات العلمية، كونه أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والأجندة الوطنية للدولة، بدعم وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، إلى أنه في عام 2020 بلغ إجمالي عدد المنشورات التي نشرها أعضاء هيئة التدريس، والطلبة والباحثون 1271، مقارنة مع 1141 بحثاً في عام 2019. وأشار إلى أن الجامعة تتطلع إلى تحقيق 1500 بحثاً منشوراً في SCOPUS، بزيادة قدرها أكثر من 30% في إنتاجية البحث خلال عام واحد.

وأكد أن جودة نتائج الأبحاث تعتمد على عدد المنشورات التي تم نشرها في أعلى 1% و5% و10% و25%، بناءً على «SCOPUS Citescore وSJR»، وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد الأوراق التي تم نشرها في أهم المجلات خلال الفترة من 2015 إلى 2020. وبناءً على Citescore، خلال العام الجاري، تم نشر 30 بحثاً في أعلى 1%، وتم نشر 162 بحثاً في أعلى 5%، وتم نشر 327 بحثاً في أعلى 10% من المجلات، وتم نشر 613 بحثاً في أفضل 25% من المجلات.

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