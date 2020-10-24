5 مواطنين يبتكرون «درون» لإطفاء الحرائق

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكر خمسة مواطنين، من خريجي وطلاب كليات التقنية العليا للطلاب فرع دبي، طيارة بدون طيار (درون)، لإطفاء الحرائق في الأماكن التي يصعب على رجال الدفاع المدني الوصول إليها، سواء في البر أو البحر، أو الأماكن المزدحمة والمرتفعة.

وقال صاحب فكرة المشروع، فهد الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه نجح مع زملائه: عبدالله النقبي، ومكتوم النعيمي، وحمد عثمان، وخليفة العامري، في تصنيع طائرة بدون طيار (درون)، مخصصة لإطفاء الحرائق في أماكن تعجز سيارات الدفاع المدني عن الوصول إليها، سواء في البر أو أسطح الأبنية، أو الأماكن المزدحمة والوعرة.

وأضاف أن الـ«درون» تصل بطريقة أسرع وأسهل إلى مكان النيران، وتطفئ النيران باستخدام كرات تحتوي على مسحوق إطفاء مع مادة ديناميت تنفجر عندما تحترق الكرة، فيتنشر المسحوق على النيران فيطفئها.

وشرح الزرعوني أن الـ«درون» تستطيع حمل ست كرات، وتستطيع كرتان إطفاء سيارة تحترق، وست كرات قادرة على إطفاء مساحة كبيرة من النيران المشتعلة، مشيراً إلى أن أقصى مدى تقطعه الطائرة خمسة كيلومترات، وتحلق على ارتفاع 500 متر عن الأرض.

ولفت إلى أن التحكم في الطائرة يتم بطريقتين: يدوياً في حال كان الحريق قريباً، أما إذا كان المكان بعيداً، فإن الطائرة تستطيع، من خلال كاميرتين مثبتتين بها: إحداهما حرارية والثانية عالية الجودة، أن تتجه إلى مكان النيران عبر الإحداثيات المزودة بها، وتطفئ النيران بالكرات دون تدخل بشري.

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