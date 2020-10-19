«الشارقة للتعليم» يبحث معوقات «التعليم عن بعد»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد الكعبي، أن المجلس استغل جائحة «كورونا» لتحديد شكل التعليم، والتحديات والمعوقات التي ستواجه العملية التعليمية في المستقبل، وبحث عن بدائل وحلول لمشكلات واجهت التعليم عن بعد، من ضمنها تحقيق تعليم مستدام، وصياغة جديدة لسياسات التعليم الإلكتروني، مع التركيز على مخرجات التعليم ومراعاة الجانبين النفسي والاجتماعي عند الطلبة، ووضع أسس قوية تقوم على الابتكار، والانخراط في مجتمع الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية.

وأشار إلى أن جميع عناصر العملية التعليمية سيشملها التغيير، بما فيها فكر الطالب واحتياجاته وطرق تفكيره وطريقة تعلمه، وكذلك الجوانب الاجتماعية والنفسية في حياة الطالب والمعلم، إضافة إلى المباني المدرسية والمختبرات والمساحات.

وبيّن أن المجلس أطلق منصة «يلا نتعلم»، التي احتوت على 58 رابطاً تعليمياً لأولياء الأمور وللمعلمات والمشرفات ولكل شرائح المجتمع، مبيناً أنه تم انتداب 82 شخصاً من طاقم المجلس التمريضي للعمل في صفوف خط الدفاع الأول، من خلال وجودهم في المراكز الصحية والمنافذ البرية والبحرية، لافتاً إلى استمرار عمل عدد منهم في تلك المواقع.

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