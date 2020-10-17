في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، خلال الحلقة الشبابية التي نظمتها الوزارة، أخيراً، أن الوزارة تعمل على ربط الدراسات العليا بالبحث العلمي، ليكون جزءاً أصيلاً منها، بما يخدم توجهات الدولة، الرامية إلى الاستثمار في البحوث العلمية، وتوسيع نطاقاتها لتطال مختلف القطاعات، بما يسهم في خلق بيئة محفزة للطلبة، لاستنهاض قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية، وتوظيفها بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الكفاءات القادرة على الإشراف على البحوث في مؤسسات التعليم العالي.

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