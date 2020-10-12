جامعة تقدم منحاً دراسية لأبناء خط الدفاع الأول

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أطلقت جامعة دبي مبادرة لدعم خط الدفاع الأول (الأطباء والكوادر التمريضية العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة) تشمل تقديم منح دراسية لأبنائهم، تتضمن حسومات من رسوم وتكاليف الدراسة في مرحلة البكالوريوس بنسبة 60% وبشرط المحافظة على معدل تراكمي 2.5 خلال سنوات الدراسة.

وأكدت الجامعة في تصريحات صحافية، اليوم، سعيها من خلال هذه المبادرة إلى تكريم العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية تقديراً لمساهمتهم المستمرة لضمان حماية وسلامة سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي: إن الكوادر الطبية الأساسية التي تعمل ليلاً ونهاراً لضمان استمرارية وجهوزية قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، أظهرت أعلى مستويات الرعاية والاهتمام للمرضى وأفراد المجتمع المصابين، مساهمين في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات، الأمر الذي عزز بدوره التكاتف والتلاحم المجتمعي، وهو ما رأيناه وشعرنا به بأنفسنا. وأنه يجب علينا تكريم هؤلاء الأشخاص المميزين من خلال إظهار تقديرنا لجهودهم الكبيرة والقيمة التي قدموها للمجتمع.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور ناصر المرقب: إن أبناء وبنات أبطالنا في الخطوط الأمامية يمكنهم أن يستفيدوا من هذه المنح الجامعية لدراسة إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والهندسة باختصاصين مهمين "هندسة الكهرباء وهندسة القوى والطاقة".

وأضاف أن مركز التطوير التنفيذي في الجامعة والمختص بالتعليم المستمر سيقدم أيضا منحا خاصة لدراسة الدبلوم والشهادات المهنية وتوفير خدمات تدريبية وتطويرية أخرى لهذا القطاع الصحي المميز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news