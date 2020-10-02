طالبة مواطنة تبتكر جهاز تتبّع لحماية الأطفال من الفقد

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت طالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة الراشدية للتعليم الثانوي في دبي، جهاز «تتبّع الطفل»، لحماية الأطفال من الفقد في الأماكن العامة، ويساعد رجال الشرطة وأفراد الأمن في البحث عن الأطفال المفقودين، ويطمئن الأهل على أطفالهم أثناء تسوقهم في الأسواق العامة.

وقالت الطالبة سارة يوسف المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إنها لاحظت تكرار مشهد بحث أفراد الأمن عن أطفال مفقودين في مراكز التسوق، أو شاهدت خوف أهالٍ عن أطفالهم المفقودين في الأماكن العامة، ومن خلال اشتراكها في برنامج «المبرمج المواطن» في جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعلمت أموراً كثيرة عن الحوسبة وإنترنت الأشياء لمدة ثلاثة أسابيع، وكانت ثمرة هذا البرنامج الناجح أن أنجزت هذا الابتكار.

وأوضحت أنه يتم تثبيت زر ذكي «Flic»، وهو زر لاسلكي، في ملابس الطفل، ويتم برمجته مع تطبيق الخرائط من «غوغل» على هاتف الأم أو الأب، بحيث يحدد موقع الطفل في أي مكان حال تم فقده، ويمكن التحكم به بحيث يستطيع الطفل طلب النجدة من خلال ضغطه على الزر المثبت، والذي يصدر إشارة تنبئ بأنه ضلّ طريق عودته إلى والديه.

ولفتت المرزوقي إلى أن استخدامات الجهاز متعددة، ولكنه يفيد الأطفال بشكل عام، خصوصاً أطفال التوحد، لأنهم الأكثر عرضة للضياع في الأماكن العامة.

وفازت، الأسبوع الماضي، بالميدالية الذهبية والمركز الأول بهذا الابتكار في برنامج «المبرمج المواطن»، الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد الذكي

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