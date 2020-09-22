5 تحديات تواجه «التعليم عن بُعد»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفاد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة، جاسم المازمي، بأن المجلس حدد خمسة تحديات تواجه نظام التعليم عن بُعد، أبرزها التنمّر الإلكتروني، وعدم وجود الآباء في فترة الصباح لمراقبة ومتابعة تعليم أبنائهم، خصوصاً طلبة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لوجودهم في وظائفهم، وكثافة المواد التعليمية التي يتلقاها الطالب عن بُعد مقارنةً بالتعليم التقليدي.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس يقدم برامجه ومبادراته عن بُعد، منذ بدء جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن الاستطلاعات وردود أفعال ذوي الطلبة، منذ بدء التعليم عن بُعد، كشفت وجود تحديات تواجه الطلبة خلال التعلم عن بُعد، منها التنمّر الإلكتروني الذي تمحور في ثلاثة أشكال، إما أن يكون لفظياً عبر سبّ طلبة لبعضهم، أو بعث رسائل وصور عبر رابط الحصص الإلكترونية، أو القيام بحركات غير حضارية واستهزاء البعض، ما دفع المجلس إلى تنظيم وإطلاق مبادرات لمكافحة التنمّر الإلكتروني، بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاقت تجاوباً وردود فعل إيجابية كثيرة من أولياء أمور الطلبة.

ولفت المازمي إلى أن ذوي طلبة شكوا عدم وجودهم في المنازل خلال الفترة الصباحية لمتابعة تعليم أبنائهم، خصوصاً في مرحلتَي رياض الأطفال والابتدائية، بسبب وجودهم في وظائفهم، مشيراً إلى أن المجلس رصد شكوى أخرى حول زيادة وكثافة جرعة المواد التي يتلقاها الطالب يومياً عن بُعد مقارنة بالتعليم التقليدي.

وتابع أن تحدياً آخر رصده المجلس، يتمثل في قلة إدراك الطلبة بعض المعلومات نتيجة تلقيها عن بُعد، وعدم وجود أمثلة حية ومباشرة، بالإضافة إلى عدم توافر الدعم النفسي للطلبة والطالبات.

وأوضح أن المجلس رفع الملاحظات وآراء أولياء أمور الطلبة إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنطقة الشارقة التعليمية، ومديري المدارس، من أجل العمل على حلها.

وأفاد بأن المجلس يعمل على تفعيل الشراكة بين المدرسة والبيت لضمان حصول الطلبة على أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، ومنها التعليم عن بُعد، ويدعم جهود الجهات والمؤسسات التعليمية للارتقاء بأساليب التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة من دون تحديات.

وأفاد المازمي بأن دور المجلس الأساسي توجيهي وإرشادي، ومن هذا المنطلق تم تسخير جميع قنوات المجلس لنشر رسائل ونصائح بكيفية استقبال العام الدراسي، حتى قبل أن يتم اختيار آلية التعليم بالإمارة، سواء عن بُعد، أو هجين، أو داخل الصفوف الدراسية بشكل كامل.

تأصيل القيم والسلوكيات الإيجابية

أفاد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة، جاسم المازمي، بأن المجلس يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف في المرحلة الراهنة: تفعيل التعاون بين ذوي الطلبة والمدرسة، ودعم برامج التعليم عن بُعد، وإيجاد مناخ تربوي واجتماعي للتفاعل الإيجابي بين الأهالي والتربويين والطلبة، والإسهام في تأكيد وتأصيل القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن، وتعميق الوعي التربوي في المجتمع بين أولياء الأمور، والتركيز على تصحيح وتقويم مسألة السلوكيات السلبية، مثل التنمّر.

وأشار إلى تنظيم المجلس 163 نشاطاً، استهدف من خلالها ذوي الطلبة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وشملت برامج تثقيفية ومحاضرات توعية، مشيراً إلى أنه تم عمل 161 نشاطاً مختلفاً للطلبة والطالبات، مثل المسابقات والبرامج الصيفية والشتوية، وورش لصقل مواهب الطلبة، إضافة إلى تنظيم 22 نشاطاً للكوادر التعليمية، ركزت على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية، ومواجهة التنمّر في المدارس، والتدريس الإبداعي.

• مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة رفع ملاحظاته إلى الجهات المعنية لحلها.

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